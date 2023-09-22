إيطاليا: أكثر من 36 ألف إصابة بكوفيد الأسبوع الماضي بزيادة 17.3%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية، أن حالات الإصابة بوباء كوفيد 19 لا تزال تتزايد في في أرجاء البلاد، حتى لو كانت الزيادة أقل من تلك المسجلة الأسبوع الماضي.

وجاء في بيانات الرصد الخاصة بفيروس كورونا، التي أجراها المعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، أن “في الفترة من 14 إلى 20 أيلول/سبتمبر الجاري تم تسجيل 36,777 حالة”، أي “بزيادة بنسبة 17.3%”، أما “الارتفاع في خلال الأسبوع الماضي، فقد كان قد وصل إلى نسبة 44.4% مع 30,777 إصابة جديدة).

ووفقاً للمعطيات، فقد “تم إجراء 232,664 تحليل كشف عن العدوى”، فضلا عن “ارتفاع معدل الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس بشكل طفيف إلى 15.5%”. بينما “كان هناك 117 حالة وفاة خلال الأسبوع الممتد من 14-20 أيلول/سبتمبر”، أي “بزيادة بنسبة 18.2% مقارنة بالمسح السابق، عندما كانت هناك 99 ضحية”.