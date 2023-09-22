برلمانية إيطالية: اتفاق الهجرة مع ليبيا ناجح وكفانا تخريباً للاتفاق مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت برلمانية إيطالية عن الاقتناع بأن اتفاق الهجرة المبرم مع ليبيا كان ناجحاً، ودعت إلى الكف عن تخريب الاتفاق مع تونس في المجال ذاته.

وقالت عضو مجلس النواب من حزب “إخوة إيطاليا” ورئيسة الوفد البرلماني الإيطالي لدى مجلس أوروبا، إليزابيتّا غارديني، في تصريحات متلفزة الجمعة، إنه “يجب وقف عمليات انطلاق قوارب الهجرة، فهي قضية تشمل موضوع الأمن فضلا عن الأسباب الإنسانية أيضاً”.

وأضافت غارديني، أن “هذه المهمة محتملة كما يتضح من النجاح الذي حققته الحكومة مع ليبيا”، مبينةً أن “المفاوضات الثنائية للرئيسة ميلوني في الأمم المتحدة تسير في هذا الاتجاه بالتحديد: الحوار مع أفريقيا”.

أما فيما يتعلق بتونس، فأكدت البرلمانية، أنه “يجب علينا تجاوز الجمود من ناحية اليسار الإيطالي والأوروبي الذي يريد تخريب عمل الحكومة الإيطالية”، مبينةً أن “نجاح جورجا ميلوني في مجال قضية الهجرة من شأنه أن يخلق ألماً في المعدة لأولئك الذين يعارضون تيار يمين الوسط، في إيطاليا كما في أوروبا”.

وخلصت غارديني إلى القول، إنه “مع ذلك، فقد حان الوقت للجميع أن ينتبهوا للواقع، لأن أولئك الذين يريدون نسف مهمة تونس يلحقون الضرر بإيطاليا وأوروبا”، فضلا عن “تهيئة الظروف لحدوث مآس بحرية أخرى”.