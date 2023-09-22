سيناتور إيطالي يطلب إحاطة تاياني حول لقاء المسؤول الصيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب سيناتور إيطالي، وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني بإحاطة برلمانية حول اللقاء الذي معه اليوم وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس لجنة الشؤون السياسية والقانونية شن ون تشينغ.

وكتب عضو مجلس الشيوخ من حزب “إيطاليا حيّة” إيفان سكالفاروتّو وفي تدوينة على منصة (إكس)، أنه “خلال الرحلة الأخيرة إلى نيويورك، أعلن وزير خارجيتنا بحماس في مقابلة متلفزة أن ميلوني أبلغت الصينيين بالفعل بأن إيطاليا ستخرج من معاهدة طريق الحرير، إنها فكرة ممتازة، لكن، ألم يكن ينبغي لها تعلن للبرلمان أن إيطاليا أطلسية مؤيدة بقوة ولا تعتبر الصينيين سوى مجرد نظراء تجاريين؟”.

وتابع: “مع ذلك، فما أن حان الوقت للعودة إلى روما، ها نحن نرى على الفور، وزيرنا في لقاء شخصي مع الوزير الصيني شن ون تشينغ، الذي حرص تاياني على عدم تفسير منصبه، فهو ليس مجرد وزير، بل مسؤول غوانبو، أي وزارة أمن الدولة الصينية”.

وذكر سكالفاروتّو أن “غوانبو وفقا لما توضح موسوعة ويكيبيديا، هيئة حكومية صينية تمتلك وظائف الشرطة السرية ومهام التجسس ومكافحته”. وأردف: “لا بد أن المسؤولين في واشنطن يقفزون فرحاً” لهذا اللقاء. واختتم بالقول: “سأطلب من الوزير أن يخبرنا بالمزيد عن هذا الاجتماع في مساءلة برلمانية خاصة”.