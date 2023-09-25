ناجٍ سوري: نحن كسلعة بالنسبة للمهربين الليبيين ولا قيمة لحياتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال ناجٍ سوري، إن “هناك جماعات إجرامية عديدة في ليبيا، تسجن الناس وتطلب فدية لإطلاق سراحهم. إنهم لا ينظرون إلينا كبشر، بل كسلعة، يعرفون قيمة المال فقط”.

جاء ذلك على لسان المواطن م. ف. (34 سنة)، وهو أحد الناجين الـ28 الذين أنقذتهم سفينة (لايف سُبُّورت) التابعة لمنظمة (إيميرجنسي) الإنسانية الإيطالية، والذين ستقلّهم إلى ميناء رافينا اليوم. وخلال عملية الإنقاذ، التي جرت في المياه الدولية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، تعرض محرك القارب الذي كان على متنه، والذي يبلغ طوله حوالي 6 أمتار، لأضرار وبدأ يبحر على غير هدى.

وقال المهاجر لكادر السفينة: “بعد حوالي ساعتين من المغادرة، بدأ عارضة القارب بالتصدع. كنا جميعاً نخشى على حياتنا، لكننا لم نتمكن من العودة، لأن الميليشيات الليبية كانت ستعتقلنا، وستطلب منا مزيداً من الأموال لإخلاء سبيلنا، لكننا أنفقنا كل ما كان لدينا أصلا لكي نتمكن من مغادرة سورية وركوب البحر، وهكذا مضينا قدماً”.

وأضاف: “كانوا يعلمون جيداً أنهم يرسلوننا على متن زورق في ظروف رهيبة، لكنهم قالوا لنا إن كل شيء على ما يرام وأن الملاحة ستكون دون مشاكل”. لقد “قالوا لنا إننا سنصل إلى اليابسة خلال 15 ساعة، لكن بعد مرور 30 ساعة كنا لا نزال نبحر، بينما تعطل المحرك وبقينا نهيم في البحر”.

وخلص الناجي الى القول: “لقد أبحرنا على غير هدى لساعات في منطقة وسط البحر المتوسط ​​قبل أن تجدونا، كنا على يقين من أننا سنموت، وهذا يوضح مدى ضآلة أهمية حياتنا بالنسبة لهؤلاء المجرمين الليبيين”.