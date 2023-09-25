خبير اقتصادي ايطالي: العامل الاقتصادي غير كافٍ لتفسير انهيار الولادات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد خبير اقتصادي ايطالي، أن العامل الاقتصادي ليس كافياً لتفسير انهيار الولادات في البلاد.

وقال الرئيس السابق للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) جان كارلو بلانجاردو، في مقابلة مع صحيفة (لا ڤيريتاه) الإثنين، إن “انخفاض معدل الولادات له أسباب متعددة”، موضحاً أن من بين هذه: “الأسباب المادية، مثل انعدام الأمن الوظيفي، انخفاض الأجور، صعوبة شراء أو استئجار منزل، بل وحتى تكلفة رعاية الأطفال”.

وأشار بلانجاردو، إلى أنه، “بالإضافة إلى ما سلف ذكره، هناك نظرة مختلفة إلى الحياة تؤثر على الإنجاب وتضعه في مكان بعيد عن الأولويات”. واختتم بالقول، إن “في عالم الشباب، هناك احتمالية أن يصبحوا آباءً، لكن هذا الأمر ليس أولوية”.