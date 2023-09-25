مينّيتي يدعو للبدء بـ”خطة ميلوني” للهجرة فوراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال رئيس مؤسسة (ليوناردو ميد ـ أور) لتبادل الخبرات والتكنلوجيا، ماركو مينّيتي: “دعونا نأخذ خطة خطة ماتّيّ لأفريقيا، ونجعلها خطة أوروبية، نوقع بشأنها اتفاقا مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة”.

وأوضح وزير الداخلية الأسبق، في مقابلة مع صحيفة (لا فيريتاه) الإثنين، أن “شروط الاتفاقية هي كما يلي: تقدم كل دولة أوروبية حصة من الدخول القانوني للمهاجرين، لكن بشرطين، يتمثل الأول بالإعادة الفورية للوافدين بطريقة غير قانونية”، وثانياً “الكفاح بلا هوادة ضد المتاجرين بالبشر، الذين يجب مساواتهم بالإرهابيين”.

وأشار مينّيتي بهذا الصدد، إلى أن “إيطاليا قد اتخذت قراراً مهماً من خلال زيادة حصص التدفقات القانونية، والآن أصبح هذا التصرف المسؤول موضع تقدير”، مبيناً أنه “يجب تقديم الخطة الآن، وليس في غضون ثلاثة أشهر”.

وذكر القيادي في الحزب الديمقراطي المعارض، أن “في كانون الثاني/يناير المقبل، سنعود إلى المناخ الانتخابي وسيكون الأوان قد فات حقا”، وأشار إلى أن “قضية الهجرة ستكون على جدول أعمال قمة غرناطة المقررة في 6 تشرين الأول/أكتوبر أيضاً”، لذا “يجب على إيطاليا أن تتقدم باقتراح ملموس بشأن إفريقيا، وأن تطلب من الآخرين إبداء آرائهم”.

وخلص رئيس (ليوناردو ميد ـ أور) الى القول، إن “الموقف الذي نتخذه بشأن قضية الهجرة حاسم، فقالت جورجا ميلوني شيئًا مقدسًا: لا يمكن لإيطاليا أن تكون نقطة ساخنة في أوروبا. لقد آمنتُ بذلك دائماً وحاربت من أجله”.