إيطاليا: التضامن واجب من جانب الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن من جانب الاتحاد الأوروبي، هناك “واجب التضامن” في مجال الهجرة.

وقال نائب رئيس الوزراء، إنه “كما أقر الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون أيضاً، ففيما يتعلق بحالة طوارئ الهجرة، هناك واجب التضامن الأوروبي، لأن حالة الطوارئ التي تشهدها بلادنا هي حالة طوارئ أوروبية، وليست إيطالية فقط، ولهذا السبب، نحن نقوم بتكثيف المناقشات مع شركائنا الأوروبيين”.

هذا وسيزور تاياني باريس مساء اليوم للقاء نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا. ووفقاً لبيان صدر عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية الإثنين، فمن المقرر أن يعقد الوزيران على هامش اللقاء مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

وفي معرض تأكيده على أهمية الزيارة، ذكّر وزير الخارجية بأن “العلاقات بين إيطاليا وفرنسا قوية للغاية، والتي تعززت الآن أيضاً بموجب معاهدة (كويرينالي)”. وأردف: “إن الترابط بين بلدينا يعني أن علينا العمل لجعل أواصره أعمق وأكثر تنظيما، وتعزيز التجارة والاستثمارات التي وصل حجمها إلى 111 مليار يورو عام 2022″، فـ”إيطاليا هي الشريك التجاري الثاني لفرنسا، والعكس بالعكس”.

ومن هذا المنظور، علق نائب رئيس الوزراء قائلا: “نريد السعي إلى تعزيز نظام الارتباط عبر جبال الألب، الذي يُعدّ أمراً استراتيجياً لاقتصادات متكاملة ومترابطة مثل اقتصادنا”، وفي هذا الصدد، “نود أن نذكر بعقد اللجنة الثنائية للتعاون عبر الحدود في تورينو في 31 تشرين الأول/أكتوبر”.

وحسب مذكرة قصر (فارنيزينا)، فإن “المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال اجتماع تاياني وكولونا، تشمل الأزمات الدولية الرئيسية، من منطقة الساحل الإفريقي إلى المغرب العربي، مروراً بأوكرانيا والقضايا الأوروبية الرئيسية”.

وأشارت إلى أنه “في هذا الصدد، سيكون هناك نقاش حول عملية توسيع الاتحاد الأوروبي”. كما “سيتم إيلاء اهتمام خاص للإصلاحات الأوروبية تحسبا لدخول دول أعضاء جدد ولمراجعة الإطار المالي المتعدد السنوات، فضلا عن إصلاح الإدارة الاقتصادية الأوروبية، الذي يوجد بشأنه تقارب واسع بين إيطاليا وفرنسا”.