السفير الإيطالي بليبيا يلتقي رئيس المجلس الأعلى للدولة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طرابلس ـ أعلنت السفارة الإيطالية في طرابلس الغرب، أن السفير جانلوكا ألبريني التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا.

وكتبت السفارة الإيطالية في منشور على مدونة (إكس) الإثنين، موضحة أن “الموضوعات التي جرى بحثها خلال الاجتماع، شملت الاستجابة لحالة الطوارئ في درنة وآخر تطورات المشهد السياسي في البلاد، فضلا عن العلاقات الثنائية”.

وكانت وزارة الدفاع الإيطالية قد أعلنت في 13 الشهر الجاري، عن إرسال طائرتي شحن من طراز (C 130) تابعتين لسلاح الجو، وكذلك سفينة (سان جورجو) التابعة لقوات البحرية، لدعم ليبيا.

وبهذا الصدد، قال وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، حينها إن “هيئة الدفاع والقوات المسلحة ستقدم أقصى دعمها لمساعدة الشعب الليبي الذي تضرر جرّاء الفيضانات المدمرة”، غداة أمره هيئة الأركان العامة للدفاع وقيادة العمليات المشتركة بتقديم كل مساعدة ممكنة على الفور، من جانب القوات المسلحة الإيطالية إلى ليبيا وشعبها.