مساع إيطالية لتعزيز قوة “كفور”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إن بلاده “رائدة” بشأن تحقيق السلام في منطقة البلقان، وذلك في إشارة إلى الاشتباكات ذات الطابع العرقي وقعت يوم أمس الاحد بين مسلحين ينتمون إلى الأقلية الصربية شمالي البلاد وعناصر في شرطة كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وأفاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية الاثنين على منصة (إكس) بأنه تواصل مع كل من الرئيس ألكسندر الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألفين كورتي. وقال “طلبت منهما تشجيع الحوار” بين الاطراف.

وأفاد تياني بأنه بالاتفاق مع وزير الدفاع غودو كروزيتّو “نعمل على تعزيز وجود قوة حفظ السلام الدولية (كفور)” التي تقودها إيطاليا تحت راية حلف شمال الأطلسي “على الحدود بين صربيا وكوسوفو وتجنب حدوث اشتباكات أخرى”.