إيطاليا نعلن وصول سفيرها الجديد لدى النيجر إلى نيامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن الدبلوماسي روبرتو أورلاندو تولى اليوم الاثنين قيادة سفارتها في النيجر.

وأشارت وزارة الخارجية في مذكرة إلى أن وصول سفيرها الجديد إلى العاصمة نيامي يأتي استجابة إلى “ضرورة التشغيل الكامل” للبعثة الدبلوماسية الإيطالية في “فترة معقدة بشكل” خاص للبلاد.

وقالت إن تواجد السفير في نيامي سيضمن “تقديم المساعدة للمواطنين الذين ما زالوا موجودين في النيجر وحماية المصالح الإيطالية، وتعزيز عمل الحكومة الإيطالية من أجل التوصل إلى حل تفاوضي للأزمة السياسية الحالية”، بعد انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي.

وأضافت المذكرة “تؤكد إيطاليا مجددا التزامها بالتعاون مع جميع الشركاء الأفارقة، بما في ذلك الهيئات الإقليمية المتعددة الأطراف، من أجل تعزيز الاستقرار وسيادة القانون والديمقراطية في المنطقة”.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت يوم أمس الاحد إعادة سفيرها إلى باريس خلال الساعات المقبلة وبدء عملية سحب جنودها (1500 عسكري) في الأسابيع القادمة والتي ستكتمل بنهاية العام الحالي، وهو قرار وجد ترحيبا من طرف المجلس العسكري الحاكم في النيجر المناهض لباريس.

وكان وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو قد أكد في وقت سابق أن سلطات الانقلاب في النيجر “لا تعادي” جنود بلاده المتواجدين في إطار بعثة الدعم الإيطالية الثنائية لتدريب الجيش النيجري ( (MISIN، مضيفا “لقد ظهر بوضوح خلال المحادثات عدم العداء تجاه الجنود الإيطاليين الحاضرين من جانب المجلس الوطني لحماية الوطن” الذي أزاح الرئيس محمد بازوم عن سدة السلطة.

وقد أعلنت في الأسابيع الأولى من الانقلاب اجلاء 65 جنديا من كتيبتها ومعهم 10 جنود أمريكيين.