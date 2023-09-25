ميلوني تطالب شولتس بتوضيح مبادرة دعم حكومته لمنظمات غير حكومية بمجال الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في رسالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن “الدهشة” إزاء تخصيص الحكومة الألمانية مساعدات لمنظمات غير حكومية من شأنها “مضاعفة المغادرات” للمهاجرين غير النظاميين من سواحل شمال أفريقيا فضلا عن خطر حدوث “مآس جديدة” في البحر.

وقالت ميلوني في الرسالة التي أرسلتها يوم السبت: “عزيزي أولاف، كما تعلم، في الأسابيع الأخيرة، كانت الحكومة الإيطالية مشغولة على الخطوط الامامية في التعامل مع ضغط الهجرة الاستثنائي”.

وأضافت “يتم التعبير عن هذا الالتزام على الجبهة الداخلية لتقديم أقصى قدر من الدعم للمناطق الإيطالية الأكثر عرضة، بدءاً من جزيرة لامبيدوزا، وعلى الجبهة الدولية، حيث قمنا بتكثيف الاتصالات، آخرها في نيويورك، مع الشركاء الدوليين وبلدان المنشأ والعبور وكذلك مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”. وأشارت رئيسة الوزراء إلى الزيارة المهمة التي قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين إلى لامبيدوزا في 17 أيلول/سبتمبر الماضي و”التقدم الملموس الذي تم إحرازه في تنفيذ مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.

وقالت في رسالتها “في هذا السياق، علمت بدهشة أن حكومتكم، بدون تنسيق مع الحكومة الإيطالية، يبدو أنها قررت تقديم الدعم بأموال كبيرة لمنظمات غير حكومية مشاركة في استقبال مهاجرين غير نظاميين على الأراضي الإيطالية وفي عمليات إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط”.

وأشارت ميلوني إلى أن كلا الفرضيتين تثيران “علامات استفهام: بادئ ذي بدء، فيما يتعلق بالفصل المهم والمرهق المتمثل في المساعدة البرية (بعد دخول المهاجرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي)، فمن المشروع أن نتساءل عما إذا كانت لا تستحق التسهيل (من جانب تلك المنظمات) على الأراضي الألمانية وليس في إيطاليا”. وأضافت “علاوة على ذلك، من المعروف على نطاق واسع أن وجود قوارب المنظمات غير الحكومية في البحر له تأثير مباشر في مضاعفة عمليات المغادرة لقوارب متهالكة، الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى زيادة العبء على إيطاليا، بل يزيد في الوقت نفسه من خطر حدوث مآسي جديدة في البحر”.

وختمت ميلوني رسالتها بالقول “واثقة من تفهمكم وتعاونكم، آمل أن تقوم حكومتكم بتوضيح هذه المبادرات بشكل أفضل، وسأكون سعيدة بمناقشة هذه القضية شخصيًا في أول فرصة متاحة، بدءًا من قمة المجموعة السياسية الأوروبية (EPC) والمجلس الأوروبي في غرناطة يومي 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر المقبلين”.