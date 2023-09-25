ميلوني “راضية” عن أداء حكومتها بعد عام من السلطة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بعد مرور عام على صعودها إلى سدة الحكم، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إنها لا ترغب في “جرد حساب”، بل أن “الامر الأمر متروك للمواطنين” للحكم على الجهاز التنفيذي.

وأضافت ميلوني في مقال على وسائل التواصل الاجتماعي “لكن يمكنني أن أقول شيئًا واحدًا: لقد وعدت بتقديم إيطاليا أفضل مما كانت عليه، وأستطيع أن أؤكد أن أمتنا اليوم أكثر مصداقية واستقرارًا وتجد آذانا صاغية” في الساحة الدولية.

وقالت في المقال، الذي رافقته بصورتها وهي تحمل لافتة كتبت عليها: شكرًا إيطاليا، “في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر من العام الماضي، جاءت إشارة واضحة من الإيطاليين: حكومة يمين وسط بقيادة حزب إخوة إيطاليا. لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز (بالانتخابات)، مدركين أن ذلك لن يكون نقطة وصول، بل نقطة انطلاق”.

وقالت زعيمة الحزب اليميني القومي الذي يقود تحالف يمين الوسط، “بعد عام في الحكومة، أنا راضية عن النتائج التي تم تحقيقها، بدءًا من البيانات الاقتصادية التي تبيّن عددًا قياسيًا للعاملين ولعقود العمل المستقرة. أفكر أيضًا في جميع الموارد التي خصصناها لمساعدة العائلات والشركات والتدابير التي اتخذناها فيما يتعلق بالأمن والشرعية. إيطاليا تنمو أكثر من المتوسط ​​الأوروبي وأنا فخورة بذلك”.