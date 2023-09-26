وزير الدفاع الإيطالي: سنواصل دورنا لتخفيف توترات كوسوفو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إن “إيطاليا ملتزمة منذ سنوات بمحاولة إحلال السلام والأمن في منطقة غرب البلقان وستواصل القيام بدورها للمساعدة في تخفيف التوترات” بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية في كوسوفو.

وشهد يوم الاحد الماضي مواجهات بين عناصر شرطة كوسوفو ومجموعة مسلحة تنتمي للأقلية الصربية أسفرت عن مقتل شرطي وثلاثة مسلحين.

ورأى الوزير في تصريحات لمجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية أنه “ينبغي على جميع الأطراف والدول على الساحة، صربيا وكوسوفو والعساكر والمدنيين، أن يلتزموا بمنع اندلاع أي بؤرة توتر في المنطقة”.

وأشار كروزيتّو إلى أن شمال كوسوفو كان مسرحا لأعمال عنف في 23 أيار/مايو الماضي، اسفرت عن جرح 25 جنديًا من قوة حفظ السلام (كفور) لحلف شمال الأطلسي، من بينهم 11 إيطاليًا. وقال “لهذا السبب بالتحديد، وخاصة في منطقة البلقان، توجيهاتنا للقوة، التي تقودها إيطاليا حاليا، أن تكون دائما على استعداد لمواجهة أي تطور محتمل للوضع”.