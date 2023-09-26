ماكرون وشتاينماير وراما يشاركون في مراسم جنازة نابوليتانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك اليوم الثلاثاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فرانك والتر شتاينماير ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما في مراسيم الجنازة العلمانية للرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو في مجلس النواب.

وتوفي نابوليتانو يوم 22 أيلول/سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 98 عاماً، وكان اضطر للتخلي عن منصبه كرأس للدولة في عام 2015 بسبب التقدم في العمر.

وستستمر المراسيم لمدة ساعة ونصف بحضور رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني ورئيس بلدية نابولي مسقط رأس نابوليتانو ويعقد البرلمان بشقيه النواب والسيوخ جلسة مشتركة.