مسؤولة أوكرانية: نأمل أن تأخذ المفوضية علما بما حققناه بمسار الانضمام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعربت مسؤولة أوكرانية عن الأمل بأن “تأخذ مفوضية الاتحاد الأوروبي علماً بالنتائج التي حققتها بلادها” كمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة اللجنة البرلمانية لدمج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، إيفانا كليمبش-تسينتسادزه خلال مؤتمر (أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي: حان وقت التحرك)، نظمته الثلاثاء سفارتا بلادها وبولندا في روما، “نتوقع رداً إيجابياً في نهاية تشرين الأول/شهر أكتوبر المقبل”.

وبدورها رأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في مقابلة مع صحيفة الغارديان، أنه “ينبغي على بروكسل أن تدرس جميع الخيارات الممكنة لتسهيل انضمام أوكرانيا” للتكتل الموحد.

ميتسولا كانت أول زعيمة سياسية أوروبية تزور أوكرانيا بعد الغزو الروسي في مطلع نيسان/أبريل 2022.

وقالت ميتسولا للصحيفة البريطانية إنها تتوقع أن تبدأ الدول الأعضاء مفاوضات رسمية بشأن عضوية أوكرانيا في أوائل كانون الأول/ديسمبر القادم.