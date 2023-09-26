إيطاليا: تمديد تدخل الطوارئ بليبيا ستة أشهر ومنحها 5 ملايين يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن مجلس الوزراء الإيطالي أنه، بناء على اقتراح وزير شؤون البحر والجنوب نيللو موزوميتشي، قرر تمديد التدخل لأجل حالة الطوارئ في الخارج لمدة ستة أشهر، إثر الأحداث الاستثنائية التي شهدتها ليبيا.

ووفقاً لبيان للمجلس، فقد “تم أيضاً تخصيص 5 ملايين يورو لهذا التدخل، من صندوق حالات الطوارئ الوطنية”.

علاوة على ذلك، فقد تقرر “تمديد حالة الطوارئ لمدة اثني عشر شهرًا، والتي تمت الموافقة عليها سابقاً نتيجة للأحداث الجوية الاستثنائية التي وقعت في الأيام من 17 إلى 19 آب/أغسطس 2022 في أراضي محافظات فيرارا، مودينا وبارما”، شمال البلاد.