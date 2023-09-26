فون دير لاين: خيار الطاقة النووية على عاتق الدول الأعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن خيار الطاقة النووية يقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لاين، في حديثها الثلاثاء للإعلام في براغ إلى جانب رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا “سيظل خيار المزج الطاقوي خيارا وطنيًا”، مضيفة “نحن نعلم أن الطاقة النووية تلعب دورًا مركزيًا في نظام الطاقة التشيكي وأنها ستظل بحاجة إلى استثمارات لتلعب دورًا في التحول في البلاد”.

وأشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أنه لهذا السبب “نحن دائمًا على استعداد لتقييم مساعدات الدولة في حال توفر ظروف مناسبة، وعليه “ندعم أيضًا التكنولوجيا النووية المتقدمة من خلال قانون الصناعة صافي الصفر (Net-Zero Industry) لدفع الابتكار والتعاون عبر الحدود”.