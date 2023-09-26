برلماني إيطالي: ضغط تدفق المهاجرين أكبر بكثير من الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيسة مجموعة حزب (إخوة إيطاليا) في مجلس النواب إلى أن “ضغط تدفق المهاجرين أصبح أكبر بكثير من الماضي ولا يجب ترك إيطاليا وحدها لمواجهة هذه الأزمة”.

وقال تومّازو فوتى، لصحيفة (لا ستامبا) إن “أزمة المهاجرين أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق، وذلك بسبب تعقيد الوضع الدولي الذي لم يكن أحد قادر على التنبؤ به كأزمة القمح في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا والانقلاب في النيجر وكذلك الاضطرابات التي تعاني منها منطقة الساحل”.

ونوه بأن حزبه، الذي يقود الائتلاف الحاكم في إيطاليا “طالما أشار لقضية الهجرة كونها مشكلة أوربية، حتى عندما كان في صفوف المعارضة و إن جورجا ميلونى هي أول رئيسة وزراء تعرب عن عدم رضاها عن هذا الوضع، ولكن هذا يجب وضعه في سياق الظروف الجيوسياسية التي تواجهها”.

وبشأن ما تردد عن دعم برلين لمنظمات غير حكومية ألمانية ناشطة في مجال الاستقبال والإنقاذ في إيطاليا، قال إن “إيطاليا كان من الواجب عليها طلب بشكل حاسم توضيح من الحكومة الألمانية بشأن الدعم المالي لهذه المنظمات”.

ورأى أن حجة المنظمات غير الحكومية “إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح” ليست في محلها، بل هي “مهمة قوات حفر السواحل والقوات البحرية والشرطة المالية الإيطالية تؤديها بالفعل في البحر المتوسط”,