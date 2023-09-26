إيطاليا: اعتقال شاب تونسي الأصل بتهمة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا ـ أعلنت قوات شرطة محافظة بولونيا (مقاطعة إيميليا رومانيا ـ شمال)، أنها نفذت الأسبوع الماضي بمدينة تشيزينا، أمر اعتقال ضد شاب إيطالي من أصل تونسي (24 عاماً)، بتهمة “ارتكاب جريمة التجنيد لأهداف ترتبط بنشاط الإرهاب الدولي”.

وقالت مصادر أمنية في مذكرة الثلاثاء، إن “التحقيقات كشفت عن إصرار الرجل على الوصول إلى مسارح الجهاد السورية العراقية، بعد أن انجرف نحو طريق الراديكالية التي قادته إلى التمسك العميق بإيديولوجيات التطرف الإسلامي”.

هذا وقد تم إصدار هذا الحكم من قبل وكيلي نيابة المنطقة، استناداً لنتائج التحقيقات التي أجراها عناصر شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) في بولونيا، تشيزينا وفورليه، بالتعاون مع المديرية المركزية للشرطة الوقائية التابعة لقيادة الشرطة.

وورد في مذكرة الاعتقال، أنه فيما يتعلق بسلوك “التجنيد السلبي” وفقاً للمادة 270 من قانون العقوبات، فأن محكمة التمييز توضح أنه ليس من الضروري إثبات وجود “اتفاق جدي” مع جماعة إجرامية ما، بل “يكفي إثبات الاستعداد الكامل للإرهابي الجديد للقيام بجميع الأنشطة اللازمة لتحقيق الأهداف التخريبية التي يروج لها التنظيم”.