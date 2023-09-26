شي لـ ماتاريلا: نولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الصينية الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بكين- شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على أنه “يولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الصينية الإيطالية”، وذلك في رسالة تعزية لنظيره الإيطالي سيرجو ماتّاريلا بوفاة الرئيس السابق جورجو نابوليتانو.

وقال شي إنه “على استعداد للتعاون مع الرئيس ماتّاريلا لتعزيز تنمية صحية ومستقرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيطاليا من أجل فائدة البلدين وشعبيهما”، حسبما نقلت عنه الثلاثاء وكالة الانباء الحكومية (شينخوا).

يشار إلى أنه من المرجح أن تعلن الحكومة الإيطالية عدم تجديد مذكرة تفاهم حول مبادرة الحزام والطريق (طريق الحرير الجديد) وقعها رئيس الوزراء الأسبق جوزيبي كونتي في عام 2019.

ومن المزمع أن تزور رئيسة الوزراء جورجا ميلوني بكين قبل نهاية العام.