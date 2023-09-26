شتاينماير: قلة يضاهون أوروبية نابوليتانو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الرئيس الإيطالي الأسبق جورجو نابوليتانو بأنه “أوروبي مثل قليل من الأشخاص الذين أعرفهم”، مؤكداً أن “في ألمانيا سنكرم ذكراه”.

وبعد حضوره مراسيم جنازة الرئيس الإيطالي الفخري في روما الثلاثاء، قال الرئيس شتاينماير متحدثًا إلى الصحفيين خارج مقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو): “أنا سعيد لأن كثيراً من الناس قد جاءوا من جميع أنحاء أوروبا لأداء التحية الأخيرة لمواطن إيطالي عظيم، وأنا هنا أيضاً لأنقل لعائلته وللشعب الإيطالي بأسره، أعمق ما لدينا التعازي”.

وأشار شتاينماير إلى أنه “كثيرًا ما التقيت نابوليتانو، وأتيحت لنا الفرصة للتحدث مراراً. لقد كان شخصية رائعة تتمتع بقدرة كبيرة على الإقناع وتوجه واضح، وقد أثار إعجابي دائماً وبشدة طوال سنوات وعقود عمله”. واختتم بالقول: “لقد كان أوروبيًا كما أعرف، ساهم بتشكيل ثقافة الذاكرة الإيطالية الألمانية، ولهذا السبب نحن في ألمانيا أيضاً نكرم ذكراه”.