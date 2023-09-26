اجتماع لأكثر من ساعة بين ميلوني وماكرون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت الحكومة الإيطالية عن محادثة لمدة ساعة وعشرين دقيقة في مقرها قصر (كيجي)، بين رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال بيان مقتضب للحكومة، إن “الوفد الفرنسي قد غادر لتوه قصر (كيجي)”، مبيناً أن الأمر انطوى على “لقاءات مباشرة، بدون وفود مرافقة، تلك التي جرت بين ميلوني والرئيس ماكرون”. وأوضح بيان الحكومة، أن “أحد المواضيع التي كانت في صلب المحادثات السرية، هو الملف المتعلق بالمهاجرين بالتأكيد، بعد يد باريس الممدودة في الأيام الأخيرة”.

وأضافت مذكرة قصر (كيجي)، أن “خلال الاجتماع الطويل والودي، ناقش الزعيمان القضايا الدولية الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص لإدارة ظاهرة الهجرة والأولويات الاقتصادية الأوروبية على ضوء قمة المتوسط التاسعة، المقررة يوم الجمعة المقبل في مالطا، والمجلس الأوروبي غير الرسمي الأسبوع المقبل في غرناطة”.

وخلصت المذكرة الحكومية، إلى القول، إن “من غير المتوقع أيضاً أن يدلي الاثنان بأية تصريحات في نهاية الاجتماع”.