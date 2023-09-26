برلماني إيطالي: لا يمكننا وضع باريس أيضاً ضدنا بقضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال برلماني إيطالي تعليقاً على لقاء رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جرى اليوم في قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، إنه “أمر جيد، فإننا بحاجة إلى تحظى بلادنا بالتعاون”.

جاء ذلك على لسان نائب أمين سر حزب الرابطة، أندريا كريبّا في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الثلاثاء، في إشارة إلى اللقاء بين ماكرون وميلوني على هامش مشاركتهما بمراسيم جنازة الرئيس الإيطالي الفخري جورجو نابوليتانو بمقر مجلس النواب، قصر (مونتيتشيتّوريو).

وفي إشارة إلى ملف الهجرة، أعرب كريبّا عن “الأمل بأن تكون المحادثة مع رئيسة الوزراء إيجابية أيضاً بشأن هذه القضية المهمة للغاية”، كذلك “لأن جعل الدولتين الأوروبيتين الرئيسيتين في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا) ضدنا، لن يساعدنا مطلقاً”.