الإليزيه: اجتماع ماكرون وميلوني من أجل حل أوروبي للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس ـ حسب مصادر من قصر الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، فقد “كانت الحاجة إلى إيجاد حل أوروبي لقضية الهجرة، هي الموضوع المحوري”، في المحادثات التي جرت في روما بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء جورجا ميلوني، بعد اختتام مراسيم تشييع رئيس الجمهورية السابق جورجو نابوليتانو.

ووفقاً للمصادر ذاتها، “فقد ناقش ماكرون وميلوني، الأولويات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي”، مبينةً أن “الزعيمين سيجتمعان مرة أخرى في قمة (ميد 9) في مالطا يوم الجمعة المقبل، وفي قمة المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة المقرر عقدها يومي 5 و6 تشرين الأول/أكتوبر”.