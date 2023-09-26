إيطاليا: وصول 48 سورياً عبر الممرات الإنسانية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصل إلى مطار روما الدولي (ليوناردو دا فنتشي) بضاحية فيوميتشينو اليوم الثلاثاء، 48 لاجئاً سورياً على متن رحلة جوية قادمة من بيروت، بينهم 18 قاصراً، عاشوا لفترة طويلة بمخيمات اللاجئين في منطقة عكار، في شمال لبنان، وادي البقاع، أو بمساكن غير مستقرة على أطراف بيروت.

وقالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، في مذكرة، إنه “سينضم إلى هذه المجموعة الأولى يوم الخميس المقبل 48 لاجئاً آخرين، بينهم 21 قاصراً، وهم مواطنون سوريون أيضاً، ليبلغ العدد الإجمالي 96 شخصاً”.

وذكّرت الجماعة بأن “دخول هؤلاء المهاجرين إلى إيطاليا أصبح ممكنًا بفضل الممرات الإنسانية التي روجنا لها مع اتحاد الكنائس الإنجيلية في إيطاليا والكنيسة الولدنيسية، بالاتفاق مع وزارتي الداخلية والخارجية”، إذ “قمنا منذ شباط/فبراير عام 2016 بإيصال أكثر من 2650 شخصاً من لبنان إلى إيطاليا”. وأنه “بشكل عام، وصل 6500 لاجئ إلى أوروبا عبر الممرات الإنسانية”.

وأوضحت سانت إيجيديو، أنه “سيتم استقبال العائلات التي وصلت اليوم في 11 مقاطعة إيطالية (لاتسيو، كامبانيا، إميليا رومانيا، ليغوريا، موليزي، بييمونتي، پوليا، سردينيا، صقلية، توسكانا وفينيتو)، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أقاربهم الذين سبقوهم بالوصول عبر الممرات الإنسانية أيضاً واندمجوا بشكل جيد في بلادنا، وعاشوا في منازل توفرها الأسر والجمعيات الإيطالية”.