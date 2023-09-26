وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ سأل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني: لماذا لا تمول برلين المنظمات غير الحكومية الألمانية؟

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات متلفزة الثلاثاء، “المشكلة في قرار ألمانيا ترتبط بتمويل المنظمات غير الحكومية الإيطالية”، لأنه بهذه الطريقة “يجب أن يصل المهاجرون إلى إيطاليا”، فـ”لماذا لا يمولون المنظمات غير الحكومية الألمانية؟”، “يجب أن تكون هناك إستراتيجية طويلة المدى، وإن كان هناك من يمول المنظمات غير الحكومية لجلب المهاجرين إلى إيطاليا، فهذا ليس بالأمر الجيد”.

وشدد الوزير تاياني، على “وجوب أن تعالج إيطاليا قضية المهاجرين على المستوى الأوروبي، وبمساعدة الأمم المتحدة أيضاً”. مضيفًا أن “قضية الهجرة يجب معالجتها من المنبع، والحد من عمليات المغادرة”.

كما تحدث وزير الخارجية، عن “الحق في عدم الهجرة أيضاً، إذ يجب أن تكون لدينا رؤية أخرى، تفضي إلى النمو، وليست رؤية استعمارية. لدى أفريقيا موارد لاستخدامها، وينبغي علينا الاستثمار هناك وتوفير العمل للأفارقة، جعلهم ينتجون ثم يشترون منتجاتهم”. يجب علينا “القيام باستثمارات ورعاية تنمية أفريقيا”. واختتم مكرراً القول: “نحن بحاجة للعمل في القارة الأفريقية، على المستوى الأوروبي ومع الأمم المتحدة.”