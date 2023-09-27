مؤسسة إيطالية: نحن من آخر دول أوروبا في الإنفاق على سياسات العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مؤسسة إحصائية، إن إيطاليا تندرج بين الدول الأخيرة في أوروبا، والتي تنفق على سياسات العمل النشطة بنسبة تعادل 0.22٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط ​​أوروبي يبلغ 0.61٪، أي حوالي الثلث.

وبرز خلال ندوة: “سياسات العمل النشطة ودور خدمات التوظيف”، التي نظمها الثلاثاء، المعهد الوطني لتحليل السياسات العامة (Inapp) بالتعاون مع جامعة دراسات سانّيو وإدارة مقاطعة بينيفينتو (شمال)، أنه “لإعطاء فكرة عن الأمر، تبلغ حصة إسبانيا (إحدى البلدان التي تخصص أكبر قدر من الإنفاق) 1.03٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أي حوالي خمسة أضعاف إيطاليا”.

وقال المعدون، إن “بلادنا أضعفت بشكل متزايد على مر السنين استثماراتها في هذه التدابير، لدرجة أنها في الفترة من 2008 إلى 2020 بلغ الرصيد نسبة 39٪ سلباً، وهو رقم تم تخفيفه من بين أمور أخرى، بسبب زيادة الاستثمارات التي تم تنفيذها في بداية أزمة الوباء (بـ8٪ من 2019 إلى 2020)، كما حدث في جميع البلدان الأوروبية تقريباً”.

هذا وقد عمد (Inapp) إلى معالجة البيانات، التي تحلل اتجاه الإنفاق على سياسات سوق العمل بين الأزمتين الكبيرتين لعامي 2008 و2020، من خلال الإشارة إلى تصنيف سياسات سوق العمل الذي أنشأه المعهد الأوروبي للإحصاءات (يوروستات).

وبهذا الصدد، قال رئيس المعهد الوطني لتحليل السياسات العامة، سيباستيانو فادا، إن “سياسات العمل في إيطاليا تظهر ضعفًا كبيرًا، وبشكل خاص في مجال ما يسمى بالسياسات النشيطة”.