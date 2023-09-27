منظمة إنسانية: 145 مهاجراً في خطر وسط البحر المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ نداء استغاثة جديد من منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، أطلقه مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، لأجل قارب صيد يحمل على متنه 145 شخصا فارين من ليبيا، موضحاً أنه نبه السلطات المعنية بالأمر.

ونقل المشروع الإنساني، عن المهاجرين قولهم، “إنهم يعانون من مشاكل في المحرك قبل أن فقدان الاتصال بهم. إننا في غاية القلق بشأنهم”، ودعا إلى “نجدتهم فوراً”. وأضاف أنه “في الوقت نفسه، لا توجد اية أخبار عن القارب الذي أبلغنا عنه أمس ويحمل على متنه 90 مهاجراً”.

وندد (Alarm Phone) بحقيقة أنه “كعادتها، تلتزم السلطات الصمت إزاء أي محاولة محتملة للبحث عن هذا القارب. ونحن نخشى على حياة ركابه”. واختتم موضحاً أنه “يتم التعامل مع حالات الطوارئ في عرض البحر باعتبارها سرًا من أسرار الدولة”، بينما “يتم إخفاء حوادث الموت بحراً”.

يُذكر أن هذا المشروع، تأسس في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي والشمال أفريقي. يكرس خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات بمياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، موفراً فرصة نجاة لهم.