إيطاليا تستضيف اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع ألبانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الوزير تاياني يترأس في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، الاجتماع الثاني على المستوى السياسي للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيطاليا وألبانيا.

وورد في مذكرة للخارجية، أن “وزير الزراعة والسيادة الغذائية فرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جِلبيرتو بيكيتّو فراتين، ووكيل وزارة البنية التحتية والنقل، توليو فيرانتي، سيشاركون بالاجتماع”.

وذكرت، أن “من الجانب الألباني، سيكون هناك نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والطاقة، بليندا بالوكو، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية، أنيلا ديناج، وزير الاقتصاد والمالية إرفين ميتي، وزير الدولة للمؤسسات والشؤون ديلينا إبراهيماج، ووزير الشؤون الأوروبية والخارجية الجديد إجلي حسني”.

وبهذا الصدد، قال تاياني: “إننا نعتزم من خلال هذا الاجتماع تأكيد المستوى الممتاز للعلاقات بين روما وتيرانا”، مشيراً الى أن “ألبانيا شريك استراتيجي لإيطاليا، ونريد تعزيز التعاون معها بشكل أكبر”، واختتم مشددًا على أن “منطقة غرب البلقان تشكل أولوية في مجال سياستنا الخارجية”.