إيني تفتتح أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاوات في كازاخستان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ افتتحت شركة (إيني ـ بلينيتيود) اليوم الأربعاء، بحضور السلطات المحلية والسفير الإيطالي لدى كازاخستان ماركو ألبيرتي، أول حقل كهروضوئية تابع لها، تم بناؤه في جمهورية كازاخستان، بقرية شولدر التابعة لإقليم تركستان.

وقال عملاق الطاقة الإيطالي، في مذكرة، إن “المحطة التي تبلغ طاقتها 50 ميغاوات، تعمل على توسيع المحفظة الدولية لشركتنا ولحضورها، من خلال شركتها الفرعية (Arm Wind)، في مجال إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة في كازاخستان”.

ووفقاً للرئيس التنفيذي لشركة (بلينيتيود) ستيفانو غوبيرتي، “يمثل بناء حقل شولدر الكهروضوئي، الخطوة الأولى المهمة لشركتنا في قطاع الطاقة الشمسية بكازاخستان. وستساهم المحطة بتنمية منطقة تركستان، مما يجعلها تتيح للأراضي المحلية أكثر التقنيات المتقدمة في هذا المجال”.

وذكر أن “هذا المشروع، الذي ينضم إلى محطتي الرياح (بادامشا-1 وبادامشا-2) اللتين افتتحتهما الشركة عامي 2020 و2022 على التوالي، سيساهم في عملية تحول الطاقة المستمر وتحقيق أهداف تحييد الكربون في كازاخستان”.

ووفقا للمذكرة، فإن “الحقل الكهروضوئي، الذي سيكون قادراً على إنتاج ما يصل إلى 90 غيغاوات/ساعة من الطاقة سنويًا تقريبًا، يمتد على مساحة 100 هكتار وهو مجهز بأكثر من 93000 لوح شمسي، فضلا عن محطة كهربائية فرعية متصلة بالشبكة المحلية من خلال شبكة جديدة، وخط نقل كهربائي جوي بطول 7.5 كيلومتر”.

وخلص البيان الى القول، إن “شركة (بلينيتيود) تعمل في كازاخستان في قطاع الطاقة المتجددة من خلال شركتها الفرعية (Arm Wind)، بقدرة تشغيلية إجمالية تبلغ حوالي 150 ميغاوات”.