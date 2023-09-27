البابا يدعو لممارسة الاستقبال الإنجيلي لإخوة وأخوات أجبروا على هجر وطنهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس إلى ممارسة الاستقبال الإنجيلي، لإخوة وأخوات أجبروا على هجر وطنهم، في إشارة إلى المهاجرين أوكرانيين.

وخلال لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، ولدى تحيته البابا أنه لحجاج بولنديين ذكّر البابا بأنه “تم الاحتفال يوم الأحد الماضي باليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين الذي كان موضوعه: “حرية الاختيار بين الهجرة أو البقاء”.

وأردف: “تذكروا إخوانكم وأخواتكم الأوكرانيين، الذين أجبروا على مغادرة وطنهم الذي تمزقه الحرب، والذين يطلبون المساعدة، اللجوء وحسن النية في بلادكم. أظهروا لهم ترحيبكم الإنجيلي وبارك الله فيكم”.

وأشار فرنسيس إلى “مركزية محبة القريب”، في المسيحية وفي حياة القديسين. واختتم قائلاً: “أحث الجميع على تنمية موقف الاهتمام بالآخرين والانفتاح على من يحتاجون إليكم”.