الدفاع الإيطالية تعلن بدء زيارة الوزير كروزيتّو الرسمية إلى الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ الجزائر ـ أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية عن بدء الزيارة الرسمية للوزير غويدو كروزيتّو إلى الجزائر.

وكتبت الوزارة الأربعاء في منشور على مدونة (X)، إن الزيارة “ستشهد مشاركة الوزير في سلسلة من اللقاءات المؤسساتية”، مضيفة أن الوزير “قام بوضع إكليل من الزهور أمام نصب الشهيد في الجزائر العاصمة، إكراما لكل الجنود الذين سقطوا”، في ساحات المعارك.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، قد التقى نظيره الجزائري الوزير أحمد عطّاف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع الماضي.

وقال تاياني: “نحن نواصل العمل معاً بصفتنا إيطاليا والجزائر”، بهدف “تعزيز المبادرات في مجال الهجرة ولوقف الوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر الأبيض المتوسط”.