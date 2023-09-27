إيطاليا: تعاون مع ألبانيا لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، إن “التعاون قائم مع ألبانيا لتفكيك شبكات المتاجرين بالبشر، والذين يتاجرون بالأسلحة والمخدرات أيضاً”.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما في ختام اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيطالية الألبانية المشتركة بقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية الإيطالية، الأربعاء، أشار نائب رئيس الوزراء إلى أن “قوات شرطتنا المالية تعمل في ألبانيا جنباً إلى جنب مع قوات الأمن المحلية”، مشيراً الى “وجوب تعزيز هذا التعاون”.

وأكد الوزير تاياني، أن “ألبانيا بالنسبة لنا، شريك استراتيجي في منطقة البلقان، ونحن نؤيد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي”، معرباً عن “الأمل بأن يحدث هذا قبل عام 2030”. واختتم بالقول، أن “إيطاليا تعتبر منطقة غرب البلقان أولوية بالنسبة لسياستها الخارجية”، مشيراً إلى “إصرار بلادنا على تسريع عملية الاندماج”.