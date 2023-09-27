زعيم حزب الشعب الأوروبي: ينبغي استعادة السيطرة على الحدود لوقف الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث زعيم حزب الشعب الأوروبي، مانفريد فيبر عن عودة أزمة تدفقات الهجرة على رأس أجندة بروكسل، مشددا على أهمية “استعادة السيطرة” على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت في بروكسل عشية اجتماع مجلس الشؤون الداخلية “لقد عادت أزمة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي”، فـ”لقد حذرت بنفسي من هذا الأمر في كانون الثاني/يناير الماضي”، حيث “لدينا حوالي 6 آلاف وافد خلال 24 ساعة. إنها مشكلة حقيقية مع تدفق مستمر للمهاجرين، المئات كل يوم”.

ورأى السياسي الألماني، عضو الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أن “ما يثير القلق الكبير هو أن 90% من الوافدين على طول طريق وسط المتوسط يغادرون من تونس و10% فقط من ليبيا”. وأضاف “مع أخذ هذا في الاعتبار، فمن المرجح ألا يبقى في إيطاليا اللاجئون والأشخاص الذين يصلون إلى لامبيدوزا. من الواضح أن هذا تحد أوروبي ويجب أن نجد ردا أوروبيا. ويريد حزب الشعب الأوروبي أن يكون حزب التوازن، الحزب الذي يجد التوازن المعقول”.

وقال “في المقام الأول، أنا فخور بحقيقة أننا نستضيف ثلاثة ملايين أوكراني، وهو عدد لم يسبق له مثيل من اللاجئين في التاريخ. لذا لا يستطيع أحد أن يقول إن أوروبا قلعة حصينة: فنحن على استعداد لتقديم العون والمساعدة. والأمر الثاني هو أننا يجب أن نستعيد السيطرة على الحدود” الخارجية للتكتل الموحد.

ورأى زعيم الكتلة الاوروبية اليمينية المحافظة أنه “يتعين علينا أن نحارب المتاجرين بالبشر وأن نوقف أعمالهم فعلياً. ولتحقيق هذه الغاية، ليس هناك بديل سوى القيام بذلك من خلال مقاربة الشراكة مع جيراننا. لهذا السبب، فإننا كحزب الشعب الأوروبي، ندعم مذكرة التفاهم” بين الاتحاد الأوروبي وتونس.