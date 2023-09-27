الاتحاد الأوروبي: نواصل بحث المضي قدماً على مذكرة التفاهم مع تونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت متحدثة أوروبية، أن النقاش مستمر بشأن المضي قدماً على طريق مذكرة التفاهم الموقعة مع تونس.

وأشارت المتحدثة باسم مفوضية شؤون الجوار، آنا بيسونيرو، خلال مؤتمر صحفي ببروكسل الأربعاء، إلى إن “المفوضية الأوروبية عرضت إرسال وفد من المسؤولين إلى تونس للعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين هذا الأسبوع بالفعل”.

واستدركت بسيونيرو القول: “لكن ذلك لن يحدث هذا الأسبوع، وسنواصل المناقشات لنحدد الموعد الذي يمكن فيه للبعثة رفيعة المستوى الذهاب إلى الدولة الشمال إفريقية”.

وخلصت الناطقة الأوروبية الى القول، “إننا نواصل العمل على المستويين الفني والسياسي، بغية المضي بالمذكرة قدماً”.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الأحد الماضي، تكليف وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بإبلاغ الجانب الأوروبي بقرار تأجيل الزيارة التي كان يعتزم وفد من المفوضية الأوروبية أداءها إلى بلادنا إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

وكانت مصادر في بروكسل قد أكدت الأسبوع الماضي، أن “عمل السلطة التنفيذية الأوروبية مستمر بشأن تنفيذ اتفاقية مذكرة التفاهم للشراكة الشاملة الموقعة مع تونس منتصف تموز/يوليو الماضي”، والتي وصفتها بأنها “تقف على قدميها من الناحيتين القانونية والعملية”.