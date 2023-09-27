تاياني: النمو أكثر فعالية لضمان استقرار مناطق الأزمات ومعالجة أسباب الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن “النمو هو الأداة الأكثر فعالية لضمان استقرار مناطق الأزمات ومعالجة أسباب الهجرة ومكافحة انتشار التطرف”.

وقال تاياني، في معرض إجابته عصر الأربعاء على أسئلة بمجلس النواب عن (خطة ماتّي لأفريقيا) التي من المزمع أن تعلنها إيطاليا في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، إن “أفريقيا تمثل أولوية بالنسبة للمصالح الوطنية والتوازنات العالمية: وقد وضعتها حكومتنا في قلب السياسة الخارجية الإيطالية منذ البداية من خلال مقاربة جديدة مبنية على الاستماع والاحترام والبناء معًا. تم التخطيط لجدول زمني مزدحم بالزيارات والاجتماعات”.

وأشار تاياني إلى أن “رئيسة الوزراء كرست في خطاباتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة التنمية في نيويورك على أن هناك حاجة إلى التزام عالمي من أجل أفريقيا وضد المتاجرين بالبشر”، مؤكدا على أن “الموضوع الرئيسي لجميع محادثاتنا الثنائية، عديد منها كان مع رؤساء الدول والوزراء الأفارقة”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية “لقد جمعت كل السفراء الأفارقة المعتمدين لدى إيطاليا في مناسبتين، مع إشراك زملاء حكوميين آخرين لتفعيل التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك” معلنا أنه سيجتمع مجددا في وقت لاحق اليوم مع وزير خارجية كينيا، حيث “سنناقش التعاون الاقتصادي ومركز ماليندي الفضائي”. وأضاف تاياني: “هذا ما نعنيه بمقاربة ماتّي: لا مواقف أبوية مفترسة بل شراكة حقيقية، علاقة بين أنداد، أفريقيا ترى بعيون أفريقية”.