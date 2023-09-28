مقاطعة بييمونتي تعلن اليوم حداداً إقليمياً لضحايا حادث قطار برانديتسو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تورينو ـ أعلنت مقاطعة بييمونتي (شمال)، اليوم يوم حداد إقليمي، بالتزامن مع مراسيم تشييع جنازات ثلاثة من الضحايا الخمسة لحادث قطار برانديتسو، الذي وقع في الليلة بين 30 و31 آب/أغسطس الماضي عندما لقي 5 عمال مصرعهم بعد أن دهسهم قطار أثناء قيامهم بأعمال الصيانة على قضبان السكك الحديدية.

وقالت إدارة المقاطعة في مذكرة الخميس، إن الأمر يتعلق بـ”لفتة رمزية، يرغب اقليمنا من خلالها بالتعبير عن تعازي بييمونتي بأسرها وقربها من عائلات الضحايا ومجتمعاتهم، بعد المأساة الخطيرة التي أصابتهم”.

وذكر البيان، أنه “خلال اليوم، سيتم تنكيس أعلام مقاطعة بييمونتي”، وإن “جميع المواطنين مدعوين للوقوف دقيقة صمت عند منتصف النهار، كما هو مقرر عند الشروع بجميع المبادرات العامة المخطط لها لهذا اليوم”.