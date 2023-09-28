نقابية إيطالية: مواطنونا قلصوا عطلتهم الصيفية بمتوسط ​​5 أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد نقابية إيطالية، أن الصيف الذي انتهى للتو، “لم يسر بسلاسة من حيث السياحة”، ويجب القول إن “آب/أغسطس هو شهر سفر الإيطاليين، وأن المواطنين واجهوا هذا العام مشاكل من هذه الناحية بسبب التضخم والزيادة في أسعار الفائدة والبنزين”.

وفي معرض تقييمها لنتائج أنشطة القطاع في موسم الصيف، قالت رئيسة اتحاد السياحة الإيطالي (فيديرتوريزمو) مارينا لالي، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، بمناسبة يوم السياحة العالمي: “إذن، فقد خفض الإيطاليون بعض النفقات غير الضرورية بما في ذلك العطلات”.

واسترسلت لالي: “ومع ذلك، ففي ظل ظروف معينة، انطلق الناس في رحلاتهم على أية حال، والنقطة المهمة هي أن متوسط ​​مدة الإقامة في المرافق السياحية، قد انخفض إلى خمسة أيام فقط بعد أن كان في السابق عشرة أو سبعة أيام”.