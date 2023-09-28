إيطاليا تنقل سفارتها بالسودان مؤقتاً إلى إثيوبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قرر مجلس الوزراء الايطالي، بناء على اقتراح وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاياني، في اجتماعه مساء أمس، نقل السفارة الإيطالية مؤقتًا من العاصمة السودانية ـ الخرطوم إلى الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء في مذكرة صدرت عن قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية في نهاية اجتماع مجلس الوزراء، أن إغلاق مقر السفارة، تم “عملاً بالمادة 11. 30 من مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 1967”.

وكانت السفارة الإيطالية في الخرطوم قد أغلقت في نيسان/أبريل الماضي، بعد الاشتباكات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وميليشيات الدعم السريع شبه العسكرية، ثم أعيد تشكيلها في أديس أبابا في نهاية أيار/مايو.