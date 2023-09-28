مفوضة أوروبية: نحرز تقدماً بشأن ميثاق الهجرة وأنا متفائلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أكدت مفوضة أوروبية، أنه فيما يتعلق بميثاق الهجرة واللجوء: “إننا نحرز تقدماً وأنا متفائلة بأن هذا الاجتماع للمجلس الأوروبي، من شأنه أن يكون مثل المجلس الذي انعقد في حزيران/يونيو” الماضي.

وفي تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الداخلية ببروكسل، الخميس، أعربت مفوضة الشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، عن الأمل بأن “يتمكن الوزراء اليوم من التوصل إلى اتفاق على اللائحة المتعلقة بالأزمات، والجزء الأخير بشكل خاص”.

وخلصت يوهانسون الى القول، إنه “بهذا الشكل، ستتاح إمكانية صياغة إطار الاتفاق بجملته، ويمكن أن يطرح بالتالي للمفاوضات الثلاثية مع البرلمان الأوروبي”.