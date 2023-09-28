وزيرة إيرلندية: آمل التوصل اليوم لاتفاق أوروبي حول تنظيم الأزمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت وزيرة إيرلندية: “آمل حقًا أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق اليوم” في اجتماع المجلس بشأن تنظيم الأزمات”، الذي يمثل “جزءاً من ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة”. وقالت وزيرة الداخلية الأيرلندية هيلين ماكئنتيه في تصريحات على هامش اجتماع مجلس الشؤون الداخلية ببروكسل الخميس، إن “المفاوضات حول هذا الجزء، كانت طويلة”، مبينةً أن “من المهم التوصل إلى نتيجة قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية”.

وخلصت الوزيرة ماكئنتيه إلى القول، إن اجتماع اليوم سيركز “على العوامل الخارجية” للهجرة وعلى “كيفية بذل مزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة”.