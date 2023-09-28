محكمة ايطالية: يمكن محاكمة المتهمين بقضية ريجيني غيابياً ايضاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية النظر بمسألة الشرعية الدستورية التي أثارها القاضي في التحقيقات الأولية لمحكمة روما، فيما يتعلق بإجراء محاكمة المسؤولين عن اختطاف وقتل جوليو ريجيني، وبالتالي، “يمكن محاكمة المتهمين حتى لو كانوا غائبين”.

وكان الباحث الايطالي الشاب، قد تعرض لحادث اختطاف وقتل، وتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وأفاد مكتب الاتصالات والصحافة بالمحكمة، أنه في انتظار تقديم الحكم، “أعلنت المحكمة عدم الشرعية الدستورية للفقرة 3 من المادة 420 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، في الجزء الذي لم تنص فيه على ذلك”.

وأضاف، أن “القاضي يمكنه أن يحاكم غيابياً في الجرائم المرتكبة عن طريق أعمال التعذيب المحددة في الفقرة 1 من المادة 1 من اتفاقية نيويورك لمناهضة التعذيب، عندما يتعذر، بسبب نقص المساعدة من جانب الدولة التي ينتمي إليها المتهم، إن امتلك الدليل على أن الأخير، على الرغم من علمه بالإجراءات، كان على علم بالمحاكمة الجارية، دون المساس بحق المتهم نفسه بمحاكمة جديدة شخصياً لإعادة النظر في القضية”.

وخلص المكتب مشيراً الى أنه “سيتم تقديم الحكم في الأسابيع المقبلة.

يذكر أن المتهمين في القضية هم أربعة عناصر استخبارات مصريين: اللواء صابر طارق والعقيدان هشام حلمي وأثار كامل محمد إبراهيم، ومجدي إبراهيم عبد العال شريف، وبصفات مختلفة بالاختطاف وإلحاق إصابات الجسيمة والمشاركة في القتل العمد.