تاياني: الحكومة تعمل بتآزر ومع أفريقيا لحل دائم لقضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “الحكومة تعمل بشكل متآزر وبانسجام تام لمعالجة قضية الهجرة”، لكن “قبل كل شيء، نحن نعمل في أفريقيا لحل المشكلة على المدى الطويل”.

وقال الوزير تاياني، في تصريحات متلفزة الخميس، إن “التمويلات الأولى من جانب الاتحاد الأوروبي قد تم تحريرها”، وأنه “في الأيام القليلة الماضية، لم يصل أي مهاجر إلى إيطاليا من تونس، ليبيا، تركيا أو دول أخرى”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء، أنه “لهذا السبب، نحن نسير في الاتجاه الصحيح بفضل الاتفاقيات الدبلوماسية المبرمة”، مشيرًا إلى أنه “من المؤكد أن البحر كان أكثر هياجاً أيضاً”، هذه الأيام “لكنني أعتقد أن العمل المضني في الحوار والمناقشة مع بلدان المنشأ قد أسهم في تحقيق تلك النتائج”.