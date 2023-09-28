فون دير لاين تدعو وزراء الداخلية للتوصل إلى اتفاق حول تنظيم الأزمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: “أحث بشدة وزراء داخلية الدول الأعضاء الـ27 المجتمعين في بروكسل على التوصل إلى اتفاق في اجتماع اليوم بشأن اللائحة التنظيمية للأزمات المرتبطة بقضية الهجرة”.

وأضافت فون دير لاين، في تصريحات صحافية الخميس من مدينة سبليت الكرواتية، على هامش حضورها اجتماع حزب الشعب الأوروبي، أن “علينا أن ننهي هذه المهمة: ينبغي أن نضمن التنفيذ المناسب لميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء”.

وخلصت السياسية الألمانية الى القول: “نحن بحاجة إلى قواعد مشتركة: المواطنون، يتوقعون بحق من أوروبا أن تقرر من يأتي إلى هنا وتحت أية ظروف، وليس المتاجرين بالبشر من يبت بهذا الأمر”.