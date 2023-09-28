إيطاليا: الإجراءات الأمنية لا تحل مشكلة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، أن قضية الهجرة لا يمكن حلها من خلال الإجراءات الأمنية فقط”.

وقال نائب رئيس الوزراء في تصريحات متلفزة الخميس، أنه “خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، وافقنا على بعض الإجراءات التي تسهل إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، من يرتكب الجرائم منهم أو لا يحترم القواعد، دون المساس بتوفير الحماية لجميع النساء، لا الحوامل منهن فقط”.

وأضاف الوزير تاياني، أنه “علاوة على ذلك، سيعمل أكثر من 400 فرد من القوات المسلحة على تعزيز عملية (طرق آمنة) لإحكام السيطرة على مراكز مدننا”.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أوضح تاياني، أن “الحكومة الإيطالية تعمل على مسارين”، وأن “المسار الأوروبي أساسي” في هذا السياق، فـ”الظاهرة واسعة للغاية، لأن علينا أن نضيف إلى الوضع الأفريقي، الحرب التي لا تزال مستمرة في سورية والوضع في أفغانستان”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية، بأن “لدينا طريق البلقان للهجرة أيضاً”، التي “تحمل إلينا المهاجرين من الحدود الشمالية الشرقية لتريستي وغوريتسيا أيضاً”. لهذا السبب، هناك “التزام كبير لدرجة أننا في الأسبوع الماضي، طرحنا مشكلة الهجرة على طاولة الأمم المتحدة”، لأن “هناك حاجة إلى مساهمة جميع المحافل الدولية لحل هذا الملف”.