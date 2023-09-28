الداخلية الإيطالية تشيد بالتزام تونس ضد الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أشادت وزارة الداخلية الإيطالية بما وصفته بـ”الالتزام العميق من جانب قوات الأمن التونسية في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية”.

وكتبت الوزارة الإيطالية في منشور على مدونة (X) الخميس، أنه “تم خلال الساعات القليلة الماضية وقف 124 شخصاً بتهمة تنظيم رحلات سرية لنقل المهاجرين عبر المتوسط”، وأنه “قد صدرت بالفعل مذكرة اعتقال بحق العديد منهم”.

وذكرت الداخلية، أنه “تم الاستيلاء في مناطق مختلفة من البلاد، على الزوارق المعدنية والوسائط المستخدمة لنقل المهاجرين”، فضلا عن “مصادرة بعض المبالغ المالية”.

وأشار المنشور إلى أنه “خلال العمليات الأمنية، أنقذت السلطات حياة 14 مواطناً تونسياً، من بينهم طفلين”، مضيفاً أن “عمل القوات التونسية يُعدّ أساسياً للقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية”، وقبل كل شيء، “لإنقاذ مئات الأرواح البشرية”.