بطريرك الكلدان: اضطهادنا يجب أن يدفعنا للتأمل والصلاة لنحوّل الضيق الى بركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بغداد ـ قال البطريرك الكلداني مار لويس ساكو، إن الاضطهاد، الإقصاء والتهميش يجب أن يقودنا الى التوقف والتأمل والصلاة، لكي نستطيع أن نحوّل هذا الضيق الى بركة.

ونقل إعلام البطريركية على موقعه الرسمي (مار أديّ)، عن الكاردينال ساكو، قوله: “بمناسبة مغادرتي الى روما للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للسينودالية، أود أن أوجه إليكم هذه الكلمات القصيرة النابعة من إيماني ومحبتي وحرصي”.

وأضاف أن “ما حصل لنا منذ سقوط النظام حتى اليوم من اضطهاد وإقصاء وتهميش يجب أن يقودنا الى التوقف والتأمل والصلاة، لكي نستطيع أن نحوّل هذا الضيق الى بركة من خلال تعميق الوعي وترسيخ الإيمان واستعادة الوحدة. الإيمان قوّة للثبات والصمود والرجاء”.

وأردف: “لا تخافوا ممن يتغطرسون ويتجاوزون على الأخلاق الحميدة، يعتمدون الكذب والتزوير والنهب والتهديد والقتل، على الرغم من أننا نشاهدهم يصلون في بيوت الصلاة. مواجهة مثل هؤلاء قاسية، لكن الغَلَبَة في النهاية هي للحق. ليدرك هؤلاء الفاسدون انهم لا محالة مائتون، وأن عدالة الله سوف تلاحقهم، إذا أخفقتْ عدالة الدولة في محاسبتهم!”.

وأشار البطريرك ساكو، إلى “الكنيسة يسكنها روح الله الذي يبنيها ويحميها، وإنني ألمس أن الجماعة العراقية المسيحية لا تزال حيّة بروح المسيح الساكن فيها، على الرغم من كل القساوة والتضحيات، فـ1200 مسيحياً قُتِلوا منذ عام 2003، ومليون هاجروا، واذكّر بشكل خاص ما حلّ قبل يومين بأهالي قره قوش من نكبة، حولت الحياة الى الموت والفرح الى الحزن والوجع بسبب مستثمر شيّد صالة احتفالات من دون ضوابط بناء ومراعاة شروط السلامة وتزويدها بمنظومة إطفاء الحريق. فكيف يمكن لإنسان سَوي مؤمن بالله ان يرتكب كذا انتهاكات تؤدي بحياة عشرات الأشخاص؟”.

واسترسل: “أَدعو الكنسيين الذين اصطفوا مع الفاسدين وأخذَوا المال الحرام بحجة انه للكنيسة، أن يعيدوه إليهم بأسرع وقت لان الكنيسة لا تُبنى بالمال المسروق. ليراجعوا مواقفهم المشككة للمؤمنين ولتكن أمانتهم للمسيح وللكنيسة مطلقة بوضوح وقوة واستقامة وتجرُّد، فلا يمكن كما يقول الرسول بولس: أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين. لا تضيعوا دعوتكم السامية وكهونتكم”.

وأكد رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، أنه “من جانبي، سوف استمر بالدفاع عن حقوق العراقيين والمسيحيين بنفس القوة والصلابة”، واختتم مستشهدا بالنص الكتابي: “لا تخافوا، إن الربّ سائر أمامك هو يكون معك، لا يهملك ولا يتركك”، وفقاً لسفر تثنية الإشتراع.