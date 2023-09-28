وزير خارجية إيطاليا: الصداقة مع ألمانيا لا تمنع الحديث عن نقاط الخلاف معها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني على أن “الصداقة والتعاون لا تمنعنا من الإشارة إلى نقاط خلاف ووجود مشاكل”، لكن هذا “لا يقوض الصداقة التاريخية والتقليدية والقديمة” القائمة بين روما وبرلين.

جاء حديث تاياني في مؤتمر صحفي الخميس في برلين مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، في إشارة إلى الجدل الدائر حول دعم مالي من برلين لمنظمات ألمانية غير حكومية ناشطة في مجال استقبال وإنقاذ المهاجرين ترى روما أنها تشجع التدفقات غير النظامية نحو شواطئها الجنوبية.

وقال تاياني “عندما تكون هناك مشكلة فإن ذلك لا يعني التشكيك في التحالف أو الصداقة. بل في الواقع، كلما زادت الصداقة، كلما كان من الصواب أن القول بصراحة أن هناك أشياء لا نتفق عليها. في السياسة، من خلال الحوار والدبلوماسية يمكن حل هذه القضايا. إخفاؤها سيكون خطأ وليس تصرفا من طرف دولة صديقة”.