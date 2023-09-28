التزام أوروبي-أممي بالعمل معًا للتوصل لحل سياسي مستدام في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة “الالتزام بالعمل معًا من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام، على أساس حوار شامل بين الليبيين”، وذلك وفق المذكرة الصادرة في بروكسل الخميس في أعقاب لقاء جمع الممثل الأعلى الأوروبي جوزيب بوريل بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي.

وأشارت المذكرة إلى أن المسؤولين الأوروبي والأممي “تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في ليبيا وناقشا كيفية تنسيق وتعزيز الجهود السياسية لدعم المسار نحو السلام والاستقرار في ليبيا”.

كما أعاد منسق الدبلوماسية الأوروبية “تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الحازم والثابت لمبادرة التيسير التي يقودها باثيلي”.

كما استعرض الطرفان “العواقب المدمرة لإعصار دانيال” الذي ضرب مؤخرا مناطق في شرق ليبيا مسفرا عن الألاف من القتلى والمفقودين، خاصة في مدينة درنة.

وفي هذا الصدد، نوهت المذكرة بأن بوريل لفت إلى أن “الاتحاد الأوروبي قد استجاب على الفور لطلب ليبي من خلال تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي (UCPM) وقدم بالفعل مساعدة عينية. علاوة على ذلك، حشد الاتحاد الأوروبي 5.7 مليون يورو من التمويل الإنساني لتقديم الخدمات الأساسية للسكان المتضررين”.

وشدد منسق الدبلوماسية الاوروبية والمبعوث الأممي على “أهمية مواصلة مساعدة جميع الليبيين في هذه الظروف الصعبة”.