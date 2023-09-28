الاتحاد الأوروبي يمدد الحماية المؤقتة للاجئين الاوكرانيين حتى مارس 2025

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن المجلس الأوروبي أنه وافق اليوم الخميس على تمديد الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا من 4 آذار/مارس 2024 إلى 4 آذار/مارس 2025، لصالح اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون حاليًا داخل حدود التكتل الموحد.

وأكد فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز، القائم بأعمال وزير داخلية إسبانيا، الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي أن “الاتحاد الأوروبي سيدعم الشعب الأوكراني بقدر ما يتطلبه الأمر. إن تمديد وضع الحماية يوفر يقين الملاذ الآمن لأكثر من 4 ملايين لاجئ في الاتحاد الأوروبي”.

وقد تم تفعيل آلية الحماية المؤقتة في 4 مارس/آذار 2022، “بعد أيام قليلة فقط من شن القوات المسلحة الروسية غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا، وتم تمديدها تلقائيًا لمدة عام واحد”.

يوفر النظام “حماية فورية وجماعية، أي دون الحاجة إلى فحص الطلبات الفردية، للاجئين الذين ليسوا في وضع يسمح لهم بالعودة إلى بلدهم الأصلي”.